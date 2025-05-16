Жительница Смоленска похитила деньги у своей несовершеннолетней подопечной

Жительница Ярцевского округа хотела нажиться на опекунстве Следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Ярцевского округа: женщина подозревается в хищении вверенного ей чужого имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ).
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