А в народном календаре записано, что сегодня, в Денисов день, нельзя выносить из дома мусор – можно навлечь на себя неудачи аж на 40 дней.
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А в народном календаре записано, что сегодня, в Денисов день, нельзя выносить из дома мусор – можно навлечь на себя неудачи аж на 40 дней.