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Разумовский вестник

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Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

К движению присоединились более 16 тыс. школьников и студентов колледжей Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе по сохранению окружающей среды, которая является одним из важнейших приоритетов столичного правительства.

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