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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«А где дешевле, гений? Из Америки припрёшь?»: Пашинян возмутил Армению заявлением о дорогом газе из России

«А где дешевле, гений? Из Америки припрёшь?»: Пашинян возмутил Армению заявлением о дорогом газе из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался считать российский газ дешевым и заявил о пути к «энергетической независимости».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Бойцова Анна
Бойцова Анна

Неумело торгуется, только кроме базы в Гюмри, предложить-то России нечего. Да и база эта нужна больше Армении, чем России. Азербайджан и Турция просто разорвут Армению без этой базы.

Профиль пользователя Влад Ставр
Влад Ставризменено

Пашинян,  Макрон, Мерц, Английские премьеры, Алиев, Нетаньяха, даже Трамп и др  - это не те первые лица, которые нужны народам своих стран.  Ворвавшись во власть разными способами и при разных обстоятельствах они лезут даже в дела общемирового значения  и создают междоусобицы между странами Такого набора откровенно слабых первых лиц мир ещё не знал,  отсюда и военные противостояния, угрозы и тп - все на уровне игры детей в песочнице - ведь ума маловато для больших дел - при одном отягощении - слишком много мертвых тел для этих людей с уровнем мозгов не выше бортиков песочницы

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Давайте всех армянских граждан депортируем из РФ, а также проверим правильность получения гражданства РФ армянскими гражданами и при малейшем подозрении на покупку этого гражданства лишить и также выслать. Долго этот убогий после такого подарка просидит в кресле премьер-министра?

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Помнится один из хохлопридурков предлагал укрозеков посадить на генераторы на велоприводе!  Так вот на каждую армянскую семью купить по такой приспособе... ... Пускай ногами работают, раз голова не работает - крутят педали и электроэнергию вырабатывают... А избыток электроэнергии хитрые ары могут экспортировать бандерлогам... Заодно и здоровье прокачают, и велоспорт разовьют...)))

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Армяне, вы ведь древний народ. Неужели эта жидовская гнида вас так разводит? Или , действительно, в маразм старческий все ударились? А так не хотелось бы отождествлять армянский народ с этой наглой полувошью.