«А где дешевле, гений? Из Америки припрёшь?»: Пашинян возмутил Армению заявлением о дорогом газе из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался считать российский газ дешевым и заявил о пути к «энергетической независимости».
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Неумело торгуется, только кроме базы в Гюмри, предложить-то России нечего. Да и база эта нужна больше Армении, чем России. Азербайджан и Турция просто разорвут Армению без этой базы.
Пашинян, Макрон, Мерц, Английские премьеры, Алиев, Нетаньяха, даже Трамп и др - это не те первые лица, которые нужны народам своих стран. Ворвавшись во власть разными способами и при разных обстоятельствах они лезут даже в дела общемирового значения и создают междоусобицы между странами Такого набора откровенно слабых первых лиц мир ещё не знал, отсюда и военные противостояния, угрозы и тп - все на уровне игры детей в песочнице - ведь ума маловато для больших дел - при одном отягощении - слишком много мертвых тел для этих людей с уровнем мозгов не выше бортиков песочницы
Давайте всех армянских граждан депортируем из РФ, а также проверим правильность получения гражданства РФ армянскими гражданами и при малейшем подозрении на покупку этого гражданства лишить и также выслать. Долго этот убогий после такого подарка просидит в кресле премьер-министра?
Есть хороший вопрос?-Россия газ продает или просто даёт.но все молчат тут экономикой не пахнет.одна политика господа
Помнится один из хохлопридурков предлагал укрозеков посадить на генераторы на велоприводе! Так вот на каждую армянскую семью купить по такой приспособе... ... Пускай ногами работают, раз голова не работает - крутят педали и электроэнергию вырабатывают... А избыток электроэнергии хитрые ары могут экспортировать бандерлогам... Заодно и здоровье прокачают, и велоспорт разовьют...)))
Армяне, вы ведь древний народ. Неужели эта жидовская гнида вас так разводит? Или , действительно, в маразм старческий все ударились? А так не хотелось бы отождествлять армянский народ с этой наглой полувошью.