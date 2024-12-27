КИЕВ, 28 декабря, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский позвонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы попытаться подкупом убедить его не принимать на территории республики беженцев с Украины.
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