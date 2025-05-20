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Гончаренко обвинил Зеленского в превращении Украины в концлагерь

Гончаренко обвинил Зеленского в превращении Украины в концлагерь

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* заявил, что режим Владимира Зеленского, при котором сотрудники военкоматов в ходе принудительной мобилизации ловят и бьют людей на улицах, превратил Украину в концлагерь.

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