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Теперь можно передавать контроль над ракетой между платформами: в Израиле создана ПТУР SPIKE NLOS нового поколения

Теперь можно передавать контроль над ракетой между платформами: в Израиле создана ПТУР SPIKE NLOS нового поколения

Израильская компания Rafael выпускает три типа ракет семейства SPIKE: SPIKE NLOS («огонь вне прямой видимости»), SPIKE ER (увеличенной дальности), SPIKE MR/LR (средней/дальней дистанции) и SPIKE SR (малой дальности).

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