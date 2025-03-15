🔜Самозапрет на выдачу кредитов: что это такое и как действует С 1 марта 2025 года вступил в силу закон на самозапрет по кредитам.
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🔜Самозапрет на выдачу кредитов: что это такое и как действует С 1 марта 2025 года вступил в силу закон на самозапрет по кредитам.