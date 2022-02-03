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Кубок IBU. Спринт. Егорова стартует 9-й, Гербулова – 20-й, Куклина – 38-й, Шевченко – 55-й, Сливко – 62-й

Сегодня на шестом этапе Кубка IBU в чешском Нове Место пройдет женский спринт. Кубок IBU по биатлону-2021/22 6-й этап Нове Место, Чехия Женщины Спринт Начало – 12.

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