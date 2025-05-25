Huawei, Honor, Oppo и Vivo поддержали единый стандарт быстрой зарядки UFCS 2.0

Huawei, Honor, Oppo и Vivo объединили усилия для стандартизации единого протокола зарядки в Китае. На прошедшей на этой неделе конференции UFCS Industry Development Conference представители этих компаний подписали соглашение, в рамках которого будет стандартизирован новый протокол быстрой зарядки Universal Fast Charging Standard 2.