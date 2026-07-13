Краснов поручил направить в ГП материалы о подозрительных активах судьи Марченко

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда 16-го арбитражного апелляционного суда Олега Марченко из-за выявленных у его семьи активов, превышающих задекларированные доходы.
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