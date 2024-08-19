"Я не убивать еду": Лукашенко рассекретил личную историю о сыне Николае в разгар попытки госпереворота

Рассказывая о событиях 2020 года, когда после выборов президента Белоруссии провокаторы попытались провернуть в республике госпереворот, Александр Лукашенко рассекретил личную историю о сыне Николае.
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