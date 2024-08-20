РИА Новости: Миллер еще не принял решение о переходе Соболева в "Зенит"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер пока еще не принял решение по поводу трансфера российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", однако и не дал указание правлению клуба свернуть переговоры.
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