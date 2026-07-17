ОЭЗ «Дубна» получила 97 баллов из 100 в федеральном рейтинге эффективности

Подмосковная особая экономическая зона "Дубна" вошла в число наиболее эффективных технико-внедренческих зон России, набрав 97 баллов из 100 в ежегодном отчёте Министерства экономического развития, сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.