ОЭЗ «Дубна» получила 97 баллов из 100 в федеральном рейтинге эффективности

Подмосковная особая экономическая зона "Дубна" вошла в число наиболее эффективных технико-внедренческих зон России, набрав 97 баллов из 100 в ежегодном отчёте Министерства экономического развития, сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.
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