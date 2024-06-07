Мария Багреева: 344 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

С начала 2022 года участниками нацпроекта «Производительность труда» в Москве стало 344 столичные компании, из которых почти половина завершили этап совместной работы с экспертами и начали самостоятельно внедрять полученный опыт в остальных бизнес-процессах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Петербургском международном экономическом форуме 2024.