Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльшад Гасанов
    Хрен арамам докажешь, что куда они поехали и что там говорили. Это как, проститутке не возможно доказать, что она про...Захарова: Россия ...
  • Виктор Галкин
    Лукьянов объяснил...
  • Eduard
    Их Украина вообще беспокоитт не должна,своими странами пусть занимаются!Лукьянов рассказа...

Мария Багреева: 344 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

Мария Багреева: 344 компании Москвы принимают участие в нацпроекте

С начала 2022 года участниками нацпроекта «Производительность труда» в Москве стало 344 столичные компании, из которых почти половина завершили этап совместной работы с экспертами и начали самостоятельно внедрять полученный опыт в остальных бизнес-процессах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Петербургском международном экономическом форуме 2024.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх