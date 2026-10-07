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Мужчина, избивавший беременную жену, получил условный срок в Архангельской области

Котласский суд Архангельской области вынес приговор 23-летнему мужчине, который признан виновным в систематическом насилии над своей беременной супругой.

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