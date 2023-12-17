Трамп обвинил США в развязывании конфликта на Ближнем Востоке

REUTERS/Brian Snyder Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине действующей администрации США и в настоящее время грозит обернуться катастрофой, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
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