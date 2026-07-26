Meet Britain's New Cabinet Of Fakers, Fraudsters And Hangers-On Authored by Bruce Newsome The New Nuisance, Britons are struggling to characterize their new Cabinet, following the arrival of a new prime minister on Monday.
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