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Московский комсомолец в Израиле

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Врач из центра Израиля задержан в аэропорту с 300 саженцами из Таиланда

Врач из центра Израиля задержан в аэропорту с 300 саженцами из Таиланда

В аэропорту Бен-Гурион 13 октября 2026 года был задержан житель центрального Израиля, врач по профессии, который пытался ввезти из Таиланда около 300 саженцев банана и папоротника без разрешения Министерства сельского хозяйства .

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