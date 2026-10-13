Врач из центра Израиля задержан в аэропорту с 300 саженцами из Таиланда

В аэропорту Бен-Гурион 13 октября 2026 года был задержан житель центрального Израиля, врач по профессии, который пытался ввезти из Таиланда около 300 саженцев банана и папоротника без разрешения Министерства сельского хозяйства .
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