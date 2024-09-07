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Орловское отделение РГО расскажет о географии и природе в походах и на экскурсиях

Орловское отделение РГО расскажет о географии и природе в походах и на экскурсиях

Русское географическое общество запустило новый просветительский проект «НЕурок географии». В отличие от классического урока акция превращает процесс познания в занимательное путешествие в мир географии и смежных наук.

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