В табеле успеваемости Байдена одни неуды. Мировое лидерство ему не светит

Что мы видим в итоговом заявлении саммита G7? По сути, в нем представлен обширный перечень различных кризисов и вызовов в международной системе, от Украины до Тайваня, от искусственного интеллекта до энергетики.
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