В Краснодаре утром 18 октября топливо отпускают 84 автозаправочные станции, при этом АИ-92 продаётся на 52 из них, а дизельное топливо — на 82.
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