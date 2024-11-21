Врач Филева заявила, что у пассивных курильщиков возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний

От воздействия никотина появляется сухость в горле, першение, кашель В горле из-за никотина снижается иммунитет, из-за чего чаще развиваются инфекционные заболевания — ангина, фарингит, рассказала RT Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».
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