Газета.ру

7 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Turanosaurus Rex
    На нас плюют, а мы все надеемся, зубы надо показывать, а не хвост поджимать...Посол Антонов: СШ...
  • Lyudmila
    Пусть на панель идет зарабатывать молдованам на газ коль не умеет себя вести прилично, хабалка румынская. Хрен ей а н...Санду: Россия дол...
  • Юрий икс
    когда будут наноситься удары по Киеву? только обещают...Один человек поги...

Свиное сердце с вирусом стало причиной смерти американца

Свиное сердце с вирусом стало причиной смерти американца

Американец, 57-летний Дэвид Беннет, который в январе 2022 года получил пересаженное генетически модифицированное свиное сердце, скончался от инфекционного заражения - при этом в его новом сердце был обнаружен вирус, сообщает Associated Press.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх