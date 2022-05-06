Свиное сердце с вирусом стало причиной смерти американца

Американец, 57-летний Дэвид Беннет, который в январе 2022 года получил пересаженное генетически модифицированное свиное сердце, скончался от инфекционного заражения - при этом в его новом сердце был обнаружен вирус, сообщает Associated Press.
Американец, 57-летний Дэвид Беннет, который в январе 2022 года получил пересаженное генетически модифицированное свиное сердце, скончался от инфекционного заражения - при этом в его новом сердце был обнаружен вирус, сообщает Associated Press.
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