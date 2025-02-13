Татьяна Монтян: Мирные переговоры – чистая болтовня?

Каковы истинные намерения переговоров между Трампом и Путиным? Какова роль Европы в текущих геополитических процессах? Какова позиция Китая в отношении конфликта? Юрист Татьяна Монтян ответила на вопросы зрителей, читателей и журналиста Павла Иванова.
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