Татьяна Монтян: Мирные переговоры – чистая болтовня?

Каковы истинные намерения переговоров между Трампом и Путиным? Какова роль Европы в текущих геополитических процессах? Какова позиция Китая в отношении конфликта? Юрист Татьяна Монтян ответила на вопросы зрителей, читателей и журналиста Павла Иванова.