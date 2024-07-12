Кожа лица как карта заболеваний.. Признаки, на которые нужно обратить внимание.

Бывает так, что наше лицо само говорит нам о каких-либо проблемах, происходящих в нашем организме. По его состоянию и цвету кожи очень часто можно определить заболевание или недомогание, которым страдает человек.
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