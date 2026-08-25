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Формула Е. Эванс покинул «Ягуар» и перешел в «Опель»

Пилот «Формулы Е» Митч Эванс покинул команду « Ягуар », за которую выступал с 2016 года. Гонщик присоединился к новому коллективу «Опель».

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