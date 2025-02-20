Одиннадцать служебных квартир выделили для медиков скорой помощи в Ялте

Одиннадцать служебных квартир выделили для медиков скорой помощи в ЯлтеИз-за того, что средний медицинский персонал в Крыму лишен региональных субсидий на покрытие затрат на квартиру, им предоставляется жилье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии