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Лента новостей Крыма

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Одиннадцать служебных квартир выделили для медиков скорой помощи в Ялте

Одиннадцать служебных квартир выделили для медиков скорой помощи в Ялте

Одиннадцать служебных квартир выделили для медиков скорой помощи в ЯлтеИз-за того, что средний медицинский персонал в Крыму лишен региональных субсидий на покрытие затрат на квартиру, им предоставляется жилье.

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