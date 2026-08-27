«Прямая ложь и дезинформация» – иноагент-релокант опроверг массовые изъятия вкладов россиянами

Утверждения западных СМИ о том, что россияне массово забирают вклады из банков, являются ложью. Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».