«Прямая ложь и дезинформация» – иноагент-релокант опроверг массовые изъятия вкладов россиянами

Утверждения западных СМИ о том, что россияне массово забирают вклады из банков, являются ложью. Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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