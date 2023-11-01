Эксперт объяснил, почему куриная лапша полезна при простуде

О полезных свойствах куриного супа писали еще на рубеже нашей эры древнеримский врач Педаний Диоскорид и древнекитайские доктора, пишет в Conversation Колби Тиман, доцент кафедры диетологии и питания Дейтонского университета (США).
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