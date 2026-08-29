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Фиксация прибыли по биткоину резко усилилась: $1,3 млрд за неделю

Фиксация прибыли держателями биткоина заметно ускорилась на фоне восстановления рынка. Средний показатель реализованной прибыли за семь дней вырос с $130 млн 16 августа до $1,3 млрд 26 августа.

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