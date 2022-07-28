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Контрольные матчи. «Сибирь» в гостях у минского «Динамо», «Витязь» против «Адмирала»

Клубы КХЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Контрольные матчи Минск «Динамо» Минск – «Сибирь» – 13:00   «Витязь» – «Адмирал» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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