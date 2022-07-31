Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде в День ВМФ

kremlin.ru / Администрация президента России Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также поздравил личные составы экипажей с Днем Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.
kremlin.ru / Администрация президента России Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также поздравил личные составы экипажей с Днем Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.
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