stroimdom21
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stroimdom21

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Почему суперфосфат не работает: разбор главных ошибок при внесении удобрения

Почему суперфосфат не работает: разбор главных ошибок при внесении удобрения

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: садоводы старательно рассыпают гранулы по грядкам, кто-то даже замачивает их в ведре с водой, искренне веря, что делает всё правильно.

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