Источник: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а позже войдет в тренерский штаб Карпина

Денис Глушаков на некоторое время вернется в РПЛ в качестве игрока. Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Иван Карпов.
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