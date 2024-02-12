Источник: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а позже войдет в тренерский штаб Карпина

Денис Глушаков на некоторое время вернется в РПЛ в качестве игрока. Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Иван Карпов.