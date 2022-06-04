НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о первом матче финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном». «Селтикс» в гостевой встрече выиграли четвертую четверть со счетом 40:16, что позволило им сократить двузначное отставание и победить – 120:108 (1-0).