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НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о 1-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о первом матче финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном». «Селтикс» в гостевой встрече выиграли четвертую четверть со счетом 40:16, что позволило им сократить двузначное отставание и победить – 120:108 (1-0).

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