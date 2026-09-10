В Краснодаре автобус ПАЗ протаранил три иномарки на Красных Партизан

В Краснодаре днём 9 сентября столкнулись четыре автомобиля. Инцидент зафиксировали около 14:00 на улице Красных Партизан — на отрезке между улицей имени Баумана и Сочинской.
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