Лошадиная сила - это сколько

ПоболтаемАвто-мотоЛошадиная сила - это сколькоКратковременно лошадь может развить мощность 10 - 13 лошадиных сил, но при нормальной ритмичной работе как раз около одной.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSlava LoДиалог на экзамене: Преподаватель: - Что такое лошадиная сила? Студент: - Это сила, какую развивает лошадь ростом в один метр и весом в в один килограмм. Преподаватель: - Да где же вы такую лошадь видели!? Студент: - А ее так просто не увидишь. Она хранится в Париже, в Палате мер и весов.Комментировать
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