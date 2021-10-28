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Лошадиная сила - это сколько

Лошадиная сила - это сколько

Кратковременно лошадь  может развить мощность 10 - 13 лошадиных сил, но при нормальной ритмичной работе как раз около одной.

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Slava Lo
Диалог на экзамене: Преподаватель: - Что такое лошадиная сила? Студент: - Это сила, какую развивает лошадь ростом в один метр и весом в в один килограмм. Преподаватель: - Да где же вы такую лошадь видели!? Студент: - А ее так просто не увидишь. Она хранится в Париже, в Палате мер и весов.

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