Работы художника-визионера Константина Худякова можно увидеть в парке «Зарядье»

Более 40 произведений войдут в выставку «Мастерская новатора. Константин Худяков», которая откроется 18 сентября в медиацентре парка «Зарядье».
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