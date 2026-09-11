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МОСИНФОРМ

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Работы художника-визионера Константина Худякова можно увидеть в парке «Зарядье»

Работы художника-визионера Константина Худякова можно увидеть в парке «Зарядье»

Более 40 произведений войдут в выставку «Мастерская новатора. Константин Худяков», которая откроется 18 сентября в медиацентре парка «Зарядье».

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