Врач Сухорукова рассказала, кому стоит отказаться от кефира

Согласно врачу-гастроэнтерологу из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмиле Сухоруковой, отказ от употребления кефира, ряженки и йогуртов рекомендуется для людей с непереносимостью лактозы.
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