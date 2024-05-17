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Президент Мексики рекомендовал молодежи прочитать произведения русских классиков

Президент Мексики рекомендовал молодежи прочитать произведения русских классиков

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рекомендовал молодежи прочитать произведения русских классиков.

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