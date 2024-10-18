Для пенсионеров подготовили повышение пенсий: Татьяна Голикова рассказала какие выплаты будут получать, и когда это произойдет Ольга БезродняяТатьяна Голикова сообщила, что пенсионеры скоро получат повышенные пенсии, на которые уже выделены средства в государственном бюджете.
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