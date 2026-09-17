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ВС поразили с неба и моря металлургические и радиоэлектронные заводы Украины

ВС поразили с неба и моря металлургические и радиоэлектронные заводы Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по промышленным, военным, энергетическим и транспортным объектам Украины в ночь на 17 сентября.

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