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РИА Новый день

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Пенсионерка из Златоуста два дня пролежала в квартире без помощи после неудачного падения

Пенсионерка из Златоуста два дня пролежала в квартире без помощи после неудачного падения

В Златоусте пожилая женщина оставалась без помощи два дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу подняли обеспокоенные родственники пенсионерки.

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