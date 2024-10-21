Пенсионерка из Златоуста два дня пролежала в квартире без помощи после неудачного падения

В Златоусте пожилая женщина оставалась без помощи два дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу подняли обеспокоенные родственники пенсионерки.
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