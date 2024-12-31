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Молдове грозит блэкаут из-за дефицита электроэнергии

Молдове грозит блэкаут из-за дефицита электроэнергии

С 1 января 2025 года Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ), которая находится в городе Днестровске на территории непризнанного государства Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», прекратит подачу электричества в Республику Молдова.

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