Уровень рек Иртыш и Ишим стал снижаться

В Омской области уровень рек Иртыш и Ишим начал значительно снижаться. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, сейчас уровень в реке Иртыш - 937 см, что на 5 см меньше, чем сутки назад, а уровень в Ишиме — 1 501 см, это на 16 см меньше.