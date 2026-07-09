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Олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане

Чемпиона Олимпиады-2016 по боксу Данияра Елеусинова задержали в Астане. Сообщается, что боксер, представляющий Казахстан, стал участником двух ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

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