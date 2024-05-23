Молдова в топе стран с самым дешевым Интернетом

Согласно исследованию, проведенному платформой Cable.co.uk из Великобритании, в этом году Республика Молдова заняла 3-е место в Европе (9-е место в мире) в списке стран с самым дешевым фиксированным высокоскоростным Интернетом.
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