В забавном ролике звезды ромкома «Адам и Ева» признались, без чего не смогут прожить

Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев расставили приоритеты. Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев кадр из видеоролика7 марта в российских кинотеатрах состоится премьера романтической комедии «Адам и Ева» с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.
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