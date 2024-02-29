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В забавном ролике звезды ромкома «Адам и Ева» признались, без чего не смогут прожить

В забавном ролике звезды ромкома «Адам и Ева» признались, без чего не смогут прожить

Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев расставили приоритеты. Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев кадр из видеоролика7 марта в российских кинотеатрах состоится премьера романтической комедии «Адам и Ева» с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

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