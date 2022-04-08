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«В Монако нет дискриминации русских» - о возможном трансфере Головина

«В Монако нет дискриминации русских» - о возможном трансфере Головина

Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) Жоэль Бузу, который также является советником князя Альбера II, рассказал источнику об отсутствии дискриминации в сторону полузащитника местного футбольного клуба Александра Головина и владельца клуба Дмитрия Рыболовлева.

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